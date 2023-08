Wusstet ihr, dass ihr von Karlsruhe aus zu vielen coolen Reisezielen fliegen könnt? Wenn ihr den Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden noch nicht kennt, dann folgen hier ein paar Fakten.

Wie heißt der Flughafen bei Baden-Baden?

Bis 1994 war der Flugplatz die kanadische Airbase Söllingen. Nach deren Schließung wurde der Flugplatz in einen regionalen Flughafen für zivile Zwecke umgewandelt. Am 17. Mai 1997 startete die erste Maschine vom Baden-Airport nach Palma de Mallorca. Anschließend wurde der Flughafen wurde kontinuierlich weitergebaut.

Am 1. Januar 2001 wurde dann die Baden-Airpark GmbH gegründet und eine Namensänderung vollzogen. Der Flughafen heißt seitdem "Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden (FKB)". Die Abkürzung "FKB" ist der offizielle Name des Flughafens im internationalen 3-Letter-Code.

Bild: Baden Airpark GmbH

Welche Orte kann ich vom Baden-Airpark aus anfliegen?

Es gibt jeweils einen Sommerflugplan und einen Winterflugplan. Die beiden Pläne unterscheiden sich in ein paar Reisezielen.

Diese Orte können ihr in diesem Sommer anfliegen (26. März bis 28. Oktober 2023):

Albanien: Kukes, Tirana

Bosnien und Herzegowina: Tuzla

Bulgarien: Sofia, Varna

Griechenland: Heraklion/Kreta, Korfu, Kos, Rhodos

Israel: Tel-Aviv

Italien: Bari, Cagliari/Sardinien, Lamezia Terme, Mailand-Bergamo, Palermo

Kosovo: Pristina

Kroatien: Zadar, Zagreb

Malta: Malta

Marokko: Fès

Nordmazedonien: Skopje

Portugal: Faro, Porto

Rumänien: Sibiu/Hermannstadt, Timisoara/Temeswar

Schweden: Stockholm-Arlanda

Serbien: Belgrad

Spanien: Alicante, Barcelona-Girona, Fuerteventura, Gran Canaria/Las Palmas, Málaga, Palma de Mallorca, Sevilla, Valencia

Türkei: Antalya

Vereinigtes Königreich: London-Stansted

Achtung: Der Sommerflugplan gilt zwar bis Ende Oktober, dies bedeutet allerdings nicht, dass alle hier genannten Flughäfen über den gesamten Zeitraum angeflogen werden. Der Flughafen Kukes in Tirana wird seit dem 11. Juli nicht mehr angeflogen. Ab dem 6. September finden keine Flüge mehr nach Varna, ab dem 8. September keine mehr nach Tuzla statt.

Diese Orte könnt ihr in diesem Winter (29. Oktober 2023 bis 30. März 2024) anfliegen:

Ägypten: Hurghada

Albanien: Tirana

Bulgarien Sofia

Griechenland: Heraklion/Kreta, Thessaloniki

Israel: Tel-Aviv

Italien: Bari, Mailand-Bergamo

Kosovo: Pristina

Kroatien: Zagreb

Marokko: Agadir, Fès

Nordmazedonien: Skopje

Portugal: Faro, Porto

Rumänien: Sibiu/Hermannstadt, Timisoara/Temeswar

Schweden: Stockholm-Arlanda

Serbien: Belgrad

Spanien: Alicante, Barcelona-Girona, Fuerteventura, Gran Canaria/Las Palmas, Málaga, Palma de Mallorca, Sevilla, Teneriffa-Süd, Valencia

Türkei: Antalya

Vereinigtes Königreich: London-Stansted

Bild: Baden-Airpark GmbH

Welche Airlines fliegen vom Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden aus?

Ihr könnt euren Flug entweder direkt bei der Airline oder im Reisebüro buchen:

Corendon Airlines (XC)

Enter Air (ENT) im Auftrag von TUI

Eurowings (EW)

Freebird Airlines Europe (MI) im Auftrag von TUI

Ryanair (FR)

Wizz Air (W4/W6)

Wo kann ich am Baden Airpark parken?

Auf dem Gelände des Flughafens gibt es mehr als 3.000 Parkplätze, auf denen ihr das ganze Jahr über parken könnt. Diese verteilen sich auf 5 Areale für Langzeitparken und 2 für Kurzzeitparken.

Parktarife Langzeitparken

P3

2 Euro bis zur 6. vollendeten Stunde

2 Euro je weitere begonnene Stunde

maximal 16 Euro für 1 Tag

58 Euro für die ersten 8 Tage

29 Euro pro Folgewoche (7 Tage)

P4

1 Euro bis 30 Minuten

2 Euro bis 1 Stunde

2 Euro für jede weitere angefangene Stunde

maximal 16 Euro für 1 Tag

59 Euro für die ersten 8 Tage

29 Euro für jede Folgewoche (7 Tage)

P5 (Tiefgarage), P13 und P15

2 Euro bis 30 Minuten

4 Euro bis zu 1 Stunde

4 Euro für jede weitere angefangene Stunde

maximal 17 Euro für 1 Tag

73 Euro für die ersten 8 Tage

49 Euro für jede Folgewoche (7 Tage)

P11

1 Euro bis 30 Minuten

2 Euro bis 1 Stunde

2 Euro für jede angefangene Stunde

maximal 16 Euro für 1 Tag

63 Euro für die ersten 8 Tage

45 Euro für jede Folgewoche (7 Tage)

P14

maximal 17 Euro für 1 Tag

73 Euro für die ersten 8 Tage

49 Euro für jede Folgewoche (7 Tage)

Parktarife Kurzzeitparken

P16 und Vorfahrtsbereich

2 Euro bis 30 Minuten

2 Euro für jede weitere 30 Minuten

maximal 68 Euro für 1 Tag

Unbeschrankter Bereich (Parkscheinautomat)

2 Euro bis 30 Minuten

2 Euro für jede weitere 30 Minuten

Behindertenparkplätze

Gäste mit einem Behindertenausweis können auf dem Parkareal P13 ausgewiesene Behindertenparkplätze nutzen. Diese befinden sich hinter dem B&B-Hotel in direkter Nähe zum Terminal. Direkt am Terminal gibt es kostenfreie Kurzzeitparkplätze für Gäste mit Behindertenausweis und Parkscheibe (Parkdauer maximal 2 Stunden).

Bild: Baden-Airpark GmbH

Wie komme ich mit dem Auto zum Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden?

Wenn ihr von Norden kommt:

nehmt die Autobahn A5 Karlsruhe/Basel

dort nehmt ihr die Ausfahrt Baden-Baden (Ausfahrt Nummer 51, Richtung Iffezheim)

(Ausfahrt Nummer 51, Richtung Iffezheim) ab da könnt ihr den Schildern zum Baden-Airpark folgen

Wenn ihr von Süden kommt:

nehmt die Autobahn A5 Basel/Karlsruhe

nehmt dann die Ausfahrt Baden-Baden (Ausfahrt Nummer 51, Richtung Iffezheim)

(Ausfahrt Nummer 51, Richtung Iffezheim) ab da könnt ihr nach den Schildern zum Baden-Airpark fahren

Wenn ihr von Frankreich kommt:

nehmt die Autobahn A35 Strasbourg/Lauterbourg

nehmt dann die Ausfahrt Forstfeld (Ausfahrt Nummer 56)

(Ausfahrt Nummer 56) nachdem ihr die Grenze überquert habt, solltet ihr direkt nach dem Rheinübergang nach rechts abbiegen

Ihr könnt aber die Adresse auch einfach in euer Navigationssystem eingeben: Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden, Halifax Avenue B420 (Terminal), D-77836 Rheinmünster

Wenn ihr nicht selbst mit dem Auto fahren wollt, könnt ihr eines der Taxi- oder Shuttleunternehmen buchen, die auf der Website des Flughafens gelistet sind.

Kann ich auch mit Bus und Bahn zum Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden fahren?

Natürlich könnt ihr auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Dazu fahrt im am besten mit der Bahn von Karlsruhe nach Bahnhof Baden-Baden oder Bahnhof Rastatt und steigt dort in den Bus zum Flughafen um. Die Buslinien sind Teil des öffentlichen Nahverkehrs, wer ein Deutschlandticket hat kann damit in die Busse steigen. Rail & Fly Tickets gelten auf den Buslinien vom und zum Flughafen Karlsruhe/ Baden-Baden allerdings nicht.

Linien 234 und X34 (SWEG)

Linie 234 vom Baden-Airpark über Hügelsheim und Iffezheim zum Bahnhof Rastatt und zurück

über und zum und zurück Linie X34 vom Baden-Airpark über Hügelsheim und Iffezheim zum Bahnhof Rastatt und zurück

über und zum und zurück Linie X34 vom Baden-Airpark über Söllingen, Stollhofen, Ulm (Lichtenau), Moos, Balzhofen und Oberhofen zum Bahnhof Bühl und zurück

Linie 285 (KVV)

Linie 285 vom Baden-Airpark über Hügelsheim und Kartung zum Bahnhof Baden-Baden und zurück.

Was muss ich beim Check-in am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden beachten?

Die Schalter zum Einchecken und die Gepäckabgabe öffnen jeweils 2,5 Stunden vor planmäßigem Abflug. Bei Reisen nach Agadir, Fès und Tel-Aviv öffnen die Schalter schon 3 Stunden vor Abflug. Die Betreiber empfehlen daher, dass ihr je nach Reiseziel 2,5 bzw. 3 Stunden vor planmäßigem Abflug am Flughafen eintrefft.

Was muss ich bei meinem Gepäck am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden beachten?

Wenn ihr einen Flug bucht, ist in dem Preis immer ein sogenanntes Freigepäck inbegriffen. Das heißt, dass euer Gepäck ein gewisses Maximalgewicht nicht überschreiten darf. Ist euer Gepäck schwerer, müsst ihr am Flughafen Aufpreis zahlen. Das Freigepäck-Gewicht ist aber von Airline zu Airline unterschiedlich.

Informiert euch am besten direkt bei eurer gebuchten Airline.

Mit ins Flugzeug dürft ihr ein Handgepäckstück nehmen, das die Maße 55cm x 40cm x 20cm nicht überschreiten darf. Wie schwer dieses Gepäckstück sein darf, variiert auch von Fluggesellschaft zu Fluggesellschaft.

Generell erlaubt im Handgepäck sind:

Babynahrung

persönliche Medikamente (diese sind nicht an die Mengenbegrenzung gebunden, wenn sie nachgewiesen während des Fluges benötigt werden)

Diabetikerinstrumente (Diabetiker sollten einen Diabetikerausweis dabeihaben)

Diese Gegenstände dürft ihr im Handgepäck in höchstens 100ml fassenden Behältern mitführen:

Gels (Haarwaschmittel, Duschgel, Lotionen, Öle, Cremes)

Druckbehälter (Deodorants, Schäume, Rasiercreme etc.)

Pasten (Zahnpasta, Parfums, Kosmetika)

Mischungen aus festen und flüssigen Stoffen (z.B. Joghurt oder Brotaufstrich)

Diese Produkte müssen in einem durchsichtigen Plastikbeutel (maximal1 Liter) mitgeführt werden.

Pro Person ist ein Beutel erlaubt. Wenn ihr keine solchen Beutel dabeihabt, könnt ihr sie im Box-Shop am Flughafen kaufen.

Es gibt aber auch Gegenstände, die ihr unter keinen Fall mit ins Flugzeug mitnehmen dürft. Das ist von Airline zu Airline unterschiedlich.

Geräte, die eine Lithiumbatterie beinhalten, führt ihr am besten im Handgepäck mit euch.

Welche Öffnungszeiten hat der Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden?

Der Flughafen hat keine klassischen Öffnungszeiten. Jedoch sind Gebäude und Terminal zwischen der letzten Flugankunft des Tages und dem Check-in des ersten Fluges am Folgetag geschlossen.

Es gibt keine Möglichkeit, die Nacht im Terminal zu verbringen.

Bild: Baden-Airpark GmbH

Wo kann ich am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden übernachten?

Wenn ihr Zeit am Flughafen totschlagen oder sogar übernachten müsst, dann könnt ihr das im B&B Hotel Baden-Airpark tun. Aus Sicherheitsgründen dürfen Gäste nämlich die Nacht nicht auf dem Terminal verbringen. Das Hotel befindet sich in der Halifax Avenue B315, direkt gegenüber vom Flughafengebäude.

Direkt hinter dem Hotel befindet sich der Parkplatz P13. Wenn ihr im Hotel übernachtet, bekommt ihr einen Nachlass auf den Parktarif.

Wie viele Menschen fliegen vom Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden?

Die Erhebungen reichen zurück bis ins Jahr 1997. Im ersten Monat bestiegen 58 Menschen die Flugzeuge, im gesamten Jahr waren es 20.544. Im Jahr darauf waren es dann schon 58.119 Passagiere.

2008 wurde die 1.000.000-Passagiere-Marke das erste Mal geknackt. Nach einem kurzen Einbruch in den Jahren 2020 und 2021 wurde diese Zahl im vergangenen Jahr wieder überschritten.

Kann ich vom Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden aus mit meinem Haustier in den Urlaub fliegen?

Rein theoretisch ist es möglich, vom Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden mit deinem tierischen Begleiter zu fliegen. Allerdings hat jede Airline ihre eigenen Bestimmungen.

Ryanair erlaubt gar keine Haustiere.

Eurowings transportiert Haustiere bis 8 Kilogramm, wenn sie sich in einer normierten Transporttasche bei ihrem Besitzer im Gastraum befinden.

Solltet ihr Interesse daran haben, mit eurem flauschigen Begleiter in den Urlaub zu fliegen, solltet ihr euch im Vorfeld informieren, welche Bedingungen die Airlines vorgeben.

Bild: Lennart Wittstock@pexels.com

Kann ich als körperlich eingeschränkte Person vom Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden in den Urlaub fliegen?