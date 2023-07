Der Pay-TV-Sender Sky geht mit einer neuen Serie an den Start. Genauer gesagt handelt es sich um die Dramaserie "Bad Behaviour, die von Matchbox Pictures produziert wurde. Dabei gliedert sich die neue Serie in insgesamt vier Teile. Doch worum geht es überhaupt in "Bad Behaviour"? Wann ist der Start und die Ausstrahlung der jeweiligen Folgen? Und auf welche Schauspieler dürfen sich die Zuschauer freuen. Wir stellen Ihnen alle wichtigen Informationen zur kommenden vierteiligen Dramaserie "Bad Behaviour" vor. Zu guter Letzt gibt es auch noch einen ersten Trailer.

"Bad Behaviour": Wann ist der Start?

Die von Matchbox Pictures produzierte vierteilige Serie startet am Freitag, dem 11. August 2023. Im Anschluss wird jede Woche eine neue Folge am Freitagabend ausgestrahlt.

"Bad Behaviour": Die Handlung der neuen Dramaserie

"Bad Behaviour" handelt von der 25-jährigen Joanna, die seit jeher von einer Tätigkeit als Schriftstellerin träumt. Doch während sie einem Job als Kellnerin in einem Konzerthaus nachgeht, trifft sie auf ihre ehemalige Mitschülerin Alice, die mittlerweile eine bekannte Cellistin ist. Nach einem kühlen Aufeinandertreffen erinnert sich Joanna zurück an ihre Zeit im Mädcheninternat mitten im australischen Busch. Damals waren die beiden Freundinnen zusammen mit der charismatischen, aber manipulativen Portia in einem Wohnheim. Trotz einem brutalen Regime unter Portia und deren Mobbingattacken fühlte Joanna sich zu ihr hingezogen. Dies ging soweit, dass Joanna ab einem gewissen Punkt ihre eigenen Regeln und Grenzen überschritt. Auch Portia tritt zehn Jahre nach dem Mädcheninternat überraschend wieder in Joannas Leben ein. Gleichzeitig kommen alte Verhaltensmuster erneut zum Vorschein, die Joannas Beziehungen in Gefahr bringen. Joanna bleibt also nichts anderes übrig, als sich ihrer Vergangenheit zu stellen.

Die Serie "Bad Behaviour" vermischt somit die die beiden Perspektiven der Vergangenheit und der Gegenwart. Im Vordergrund steht dabei der Kampf um Macht, die eigene Sexualität sowie die Intensität weiblicher Freundschaften.

Folgen von "Bad Behaviour": Übertragung im Stream

Wie bereits erwähnt startet "Bad Behaviour" am Freitag, dem 11. August 2023. Die Übertragung findet dabei stets um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic statt. Parallel dazu kann die neue Serie aber auch über Sky Q und den Streamdienst WOW verfolgt werden. Nach dem Start am 11. August wird dann im wöchentlichen Turnus am Freitagabend um 20.15 Uhr eine neue Folge ausgestrahlt. Im Folgenden sehen Sie die Termine und Titel der jeweiligen Folgen:

Folge 1 : "Moth To A Flame"; 11. August 2023

: "Moth To A Flame"; 11. August 2023 Folge 2 : "The Worst"; 18. August 2023

: "The Worst"; 18. August 2023 Folge 3 : "Exeat"; 25. August 2023

: "Exeat"; 25. August 2023 Folge 4: "Wilderness", 1. September 2023

Besetzung von "Bad Behaviour": Das sind die Schauspieler im Cast

Der Cast von "Bad Behaviour" gestaltet sich folgendermaßen:

Jana McKinnon („Wir Kinder vom Bahnhof Zoo”) als Joanna

Markella Kavenagh („Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“) als Portia

Yerin Ha („Halo“) als Alice

Tuuli Narkle („Mystery Road“) als Miss Lacey

Dan Spielman („Stateless“) als Keith

Diana Glenn („Harrow“) als Caroline

Mantshologane Maile („The PMs Daughter“) als Ruby

Erana James („The Wilds“) als Ronnie

Trailer zu "Bad Behaviour"

Um die Wartezeit bis zum Start am 11. August erträglicher zu machen, haben wir für Sie einen Trailer zur Verfügung gestellt, mit dem Sie sich einen ersten Eindruck von der kommenden vierteiligen Dramaserie "Bad Behaviour erhalten können.