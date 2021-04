vor 1 Stunde Karlsruhe Oster-Baby in Karlsruhe: Frau bringt ihr Kind in der Bonifatius-Kirche zur Welt

In der hintersten Reihe einer Karlsruher Kirche hat eine Frau am Ostersonntag ein Baby zur Welt gebracht. Der Mesner der Bonifatius-Kirche, Detlef Kempfer, sagte am Dienstag, er habe das Paar an einer Straßenbahnhaltestelle vor der Kirche gesehen. Die Frau habe sich abgestützt und schon Wehen gehabt. "Aber auf der Straße sollte ja niemand ein Kind kriegen." Andere Menschen hätten Döner geholt und sich nicht um die werdenden Eltern gekümmert.