Von April bis Ende Juli hat das Karlsruher Regierungspräsidium für die B10 umfangreiche Sanierungsmaßnahmen veranlasst. Zwischen Rintheim und dem Grötzinger Kreuz sollen rund 65 000 Quadratmeter Asphalt aufgetragen werden - die Kosten belaufen sich auf etwa 2,5 Millionen Euro.

Damit der Verkehr weiter möglichst ungehindert bleibt, wurde die Fahrbahnerneuerung in vier verschiede Bauphasen aufgeteilt. So blieb die Strecke weitgehend befahrbar. Die Zeiträume für die Ausbesserung waren eng bemessen, konnten jedoch weitgehend eingehalten werden. Auch durch maschinellen Ausfall wurden die Baumaßnahmen nicht beeinträchtigt.

Was für den Laien aussieht, wie simples Asphaltaufgießen, stellt sich in Wahrheit als zukunftsweisende Musterbaustelle heraus. Die Ausbesserung folgte der Idee des "Qualitäts-Straßenbau Baden-Würtemberg 4.0". Durch innovative, digitale Systeme soll der Asphalteinbau in ökologischer und ökonomischer Hinsicht optimiert werden.

Das bedeutet: Fräsen mit 3D Steuerung, digitale Vernetzung von Mischanlage, LKW und Baustelle, und eine konstante Überwachung der Einbauvorgaben. Am Ende ist jedoch nur eines wirklich entscheidend, und zwar dass alle wieder gut von A nach B kommen - ab jetzt eben auf einer ebenen Fahrbahn.