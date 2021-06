Reinigungsarbeiten noch nicht abgeschlossen: ÖPNV-Notkonzept für Karlsruhe gilt auch am Mittwoch

Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) und die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) werden auch am Mittwoch, 23. Juni, auf das bewährte Betriebskonzept der vergangenen zwei Tage setzen. Das gaben die Betriebe in einer Pressemitteilung bekannt. Zudem solle das Fahrplanangebot der Linien S1/S11 verbessert werden.

"Obwohl in den vergangenen Tagen und Nächten die intensiven Reinigungsarbeiten auf den verschmutzten Gleisabschnitten entlang der Rüppurrer Straße, Brauer Straße, Karlstraße, Moltkestraße (Abschnitt bis Knielingen-Nord) fortgesetzt wurden, dauert die vollständige Beseitigung der Bitumen-Verklebungen weiter an", so die VBK und die AVG.

Das Notfallkonzept soll darum weitere 24 Stunden gelten. Das bedeutet, dass den Fahrgästen im Innenstadtbereich neben dem Fahrplanangebot auch einen "dicht getakteter Schienenersatzverkehr" zur Verfügung steht.

AVG passt Fahrplanangebot der Linien S1/S11 an

Große Fortschritte haben die VBK bei der Reinigung des Streckenabschnittes zwischen Albtalbahnhof, Hauptbahnhof und Tivoli erzielt. Deshalb kann dieser Abschnitt morgen wieder für den Bahnverkehr genutzt werden.

Die AVG wird deshalb das Fahrplanangebot auf den Linien S1/S11 verbessern. Die Bahnen dieser Linien verkehren ab Mittwoch wieder in einem Zehn Minuten-Takt von Ettlingen nach Karlsruhe bis zur Haltestelle Tivoli. Dort wenden sie und fahren zurück in Richtung Ettlingen.

Der SEV, der in den vergangenen Tagen unterstützend auf dieser Verbindung eingesetzt wurde, wird dann eingestellt. Aufgrund der weiter anhaltenden Reinigungsarbeiten an den Bahnstrecken im Stadtgebiet bittet die VBK Radfahrer und Fußgänger um besondere Vorsicht entlang der Gleisbereiche

Trambahnverkehr der VBK

Linie S2: verkehrt auf dem regulären Linienweg nach dem Ferienfahrplan (ohne Schulfahrten)

Linie 1: verkehrt regulär

Linie 2/6: Wolfartsweier – Tullastraße – Südostbahn – Philipp-Reis-Straße – Konzerthaus – Mathystraße – Schillerstraße – Yorckstraße – Entenfang – Daxlanden Waidweg bzw. Rappenwört

Linie 3/4: Waldstadt – Hirtenweg – Karl-Wilhelm-Platz – Durlacher Tor – Kronenplatz – Marktplatz – Mühlburger Tor – Heide (ohne zusätzliche Schulfahrten)

Linie 5: Rintheim – Tullastraße – Südostbahn – Philipp-Reis-Straße – Konzerthaus – Mathystraße – Kühler Krug – Entenfang – Rheinhafen (verkehrt ganztägig nur im 20- Minuten-Takt)

Linie NL1 (Nightliner): Durlach – Tullastraße – Kronenplatz – Marktplatz – Kaiserplatz

Linie NL2 (Nightliner): bleibt eingestellt

Auf folgenden Strecken ist ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen eingerichtet:

Ringverkehr in der Karlsruher Innenstadt (in beiden Fahrtrichtungen): Marktplatz – Europaplatz – Brauerstraße/ZKM – Ebertstraße – Hauptbahnhof – Tivoli – Kronenplatz – Marktplatz

Knielingen Nord – Yorckstraße (Fahrtroute siehe Grafik unten)

Stadtbahnverkehr der AVG