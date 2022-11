Karlsruhe vor 1 Stunde

AVG-Mitarbeiter nominieren: "Eisenbahner mit Herz" gesucht

Der bundesweite Wettbewerb "Eisenbahner mit Herz" geht in eine neue Runde: Noch bis 31. Januar 2023 können Fahrgäste, die in den Stadtbahnen der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) oder an den Haltestellen in der Region besonders hilfsbereite und kundenfreundliche AVG-Mitarbeiter getroffen haben, einen Kandidaten oder eine Kandidatin für die Auszeichnung vorschlagen.