Wie die Polizei Karlsruhe auf Anfrage von ka-news.de mitteilt, war der Fahrer eines Kleintransporters auf der L559 von Weingarten kommend in Richtung Norden unterwegs. In Stutensee-Blankenloch wollte er nach links in den Mühlenweg abbiegen und schätzt dabei wohl den Abstand zu einer entgegenkommenden Autofahrerin falsch ein.

Die beide Autos kollidierten, die entgegenkommende Autofahrerin wurde bei dem Unfall verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Einsatz von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr dauerte bis ungefähr 18.45 Uhr.

