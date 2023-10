Wie die Polizei in einer Mitteilung an die Presse berichtet, fuhr der 21-jährige Autofahrer gegen 18.10 Uhr auf der Bundesstraße 35 in Richtung Bretten. Durch plötzlich auftretenden Starkregen verlor der junge Mercedes-Fahrer auf Höhe Gondelsheim offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern.

In der Folge prallte das Fahrzeug in eine Leitplanke auf der gegenüberliegenden Fahrbahn. Ein entgegenkommender 40-jähriger Audi-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem Fahrzeug des 21-Jährigen.

Die Insassen erlitten nur leichte Verletzungen. Beide Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Derzeit wird der Sachschaden auf etwa 100.000 Euro geschätzt.