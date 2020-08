vor 1 Stunde Karlsruhe Autofahrer prügeln sich - aber warum? Polizei sucht Zeugen

Am Sonntagmorgen gerieten zwei Autofahrer heftig in Streit: Die Auseinandersetzung endete in einer Schlägerei. Zur Ursache gibt es widersprüchliche Aussagen, die Polizei sucht daher nach Zeugen.