von (pol/cak)

Weil Alkohol und Drogen im Straßenverkehr eine der häufigsten Unfallursachen im Straßenverkehr sei führenten zehn Beamte des Polizeipräsidiums Karlsruhe am Donnerstagabend eine Kontrolle im Bereich der Kriegsstraße Kreuzung Fautenbruchstraße durch.

"Bei einem Kontrollierten erbrachte ein Drogenschnelltest ein positives Ergebnis. Ferner wurde bei einem durchgeführten Alkoholtest bei einem Autofahrer einen Wert von knapp 3,3 Promille festgestellt. Die beiden Betroffenen wurden zur Blutentnahme auf ein Polizeirevier gebracht und müssen sich in der Folge wegen Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln verantworten. Des Weiteren registrierten die Beamten diverse weitere Verkehrsordnungswidrigkeiten, die zur Anzeige gebracht werden", so die Polizei Karlsruhe in einer Pressemitteilung.