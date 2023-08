Weingarten vor 45 Minuten

Autofahrer kracht in Weingarten in Bäckerei und flüchtet dann

In Weingarten ist am Mittwochmorgen, 16. August, ein Autofahrer in eine Bäckerei in der Bahnhofsstraße gefahren. Auf dem Weg dorthin beschädigte der Unfallfahrer wohl mehrere Fahrzeuge.