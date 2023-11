Karlsruhe vor 1 Stunde

Auto übersehen: 15-jähriges Mädchen stürzt vom Rad

Eine 15-jährige Radfahrerin übersah am Donnerstagmorgen, 23. November, auf der Seldeneckstraße in Mühlburg offenbar ein Auto und stürzte. Der Autofahrer hielt wohl kurz an, entfernte sich aber anschließend von der Unfallstelle, ohne nach dem leicht verletzten Mädchen zu sehen.