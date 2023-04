Karlsruhe vor 52 Minuten

Auto prallt gegen S-Bahn in Karlsruher Südstadt: Keine verletzten Personen

Am Freitagmittag, gegen 14 Uhr, stießen eine Stadtbahn und ein Auto in der Augartenstraße, etwa auf Tunnelhöhe, in Karlsruhe zusammen. Verletzt wurde niemand. Es kam zu Verzögerungen und Ausfällen im Bahnverkehr.