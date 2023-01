Karlsruhe vor 28 Minuten

Auto in Durlach aufgebrochen - Polizei appelliert: "Das Fahrzeug ist kein Safe!"

Am Donnerstagabend wurde die Scheibe eines Fahrzeugs im Erlachseeweg in Durlach eingeschlagen und mehrere Wertgegenstände gestohlen. Das teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit. Der Schaden des Fahrzeugs kann aktuell noch nicht beziffert werden, der Diebstahlschaden liegt bei mehreren hundert Euro.