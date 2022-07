Karlsruhe vor 20 Minuten

Auto contra Straßenbahn: Autofahrerin nach Kollision leicht verletzt

Weil eine Autofahrerin am Donnerstagmittag wohl eine rote Ampel beim Wenden missachtete, kam es in Rintheim zu einem Unfall mit einer Straßenbahn. Die Frau wurde leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.