Gegen 17 Uhr geriet der Wagen plötzlich während der Fahrt in Brand. Die Insassen des Autos steuerten den Seitenstreifen an und konnten sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Kurz darauf stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Das Feuer konnte durch die alarmierte Feuerwehr rasch gelöscht werden. Der Wagen brannte jedoch vollständig aus und musste abgeschleppt werden.