Nach derzeitigem Ermittlungsstand gerieten der Tatverdächtige und die Geschädigten am Donnerstag gegen 22:35 Uhr in Streit. Im weiteren Verlauf soll der Beschuldigte einem Geschädigten mehrfach mit dem Messer in den Oberschenkel gestochen haben, so eine Pressemitteilung der Polizei. Der Geschädigte wurde später mit stark blutenden Schnittverletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der Tatverdächtige soll vor dem Eintreffen der Polizei geflüchtet sein. Nachdem die herbeigeeilten Beamten des Polizeireviers Ettlingen den Tatort nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen hatten, soll der 30-Jährige am Freitag gegen 0.25 Uhr nochmals zur Tatörtlichkeit zurückgekehrt sein.

Verdächtiger flüchtet vor der Polizei

Sodann soll der Mann den zweiten Geschädigten mit einem Messer und einer Bierflasche bedroht haben und im Anschluss erneut vor Eintreffen der alarmierten Polizei geflüchtet sein. Allerdings konnten Anwohner beobachten, wie der Flüchtige in ein Feld rannte. Dieses wurde durch die Polizei umstellt und unter Beteiligung eines Diensthundes durchsucht.

Unmittelbar nach dessen Entdeckung soll der Beschuldigte versucht haben, die Polizeibeamten anzugreifen, was der Diensthund durch einen Biss in den Arm des Beschuldigten verhinderte. Der Tatverdächtige konnte in der Folge vorläufig festgenommen werden.

Der Mann wurde am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.