vor 27 Minuten Carsten Kitter Karlsruhe Aus der Brötchentaste in Karlsruhe: "Diesen Schritt haben wir definitiv nicht bereut"

Die Abschaffung der Brötchentaste in Durlach und Mühlburg - ein Thema, das in den vergangenen Monaten für hitzige Diskussionen gesorgt hat. Nicht wenige Karlsruher sehen im Aus des kostenlosen Kurzzeitparkens einen Fehler. Doch es gibt auch Befürworter. Was sagen sie zu der aufgestauten Kritik?