vor 1 Stunde Karlsruhe Aufs Handy geschaut: 13-Jährige wird in Karlsruhe von Straßenbahn erfasst und leicht verletzt

Am Montagmorgen kam es an der Straßenbahnhaltestelle "Karl-Delisle-Straße" zu einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einer 13-Jährigen. Das Mädchen wurde von der Bahn am Arm touchiert und leicht verletzt.