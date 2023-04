Wie in einer Pressemitteilung angekündigt, wird es aufgrund einer Demonstration in Karlsruhe am Ostersonntag ab zirca 12 Uhr zu Einschränkungen beim ÖPNV in der Fächerstadt kommen könnte. Die Kundgebung würde demnach von Rüppurr über die Ettlinger Allee zum Hauptbahnhofsvorplatz und von dort weiter über die Poststraße, Ettlinger Straße und Karl-Friedrich-Straße bis zum Schlossgarten verlaufen. Die VBK und die AVG würden ihr Betriebskonzept entsprechend anpassen und Bahnen und Busse bis zum Ende der Demonstration am Nachmittag in verschiedenen Phasen umleiten, da einige Straßen, insbesondere der Hauptbahnhofsvorplatz, gesperrt sein könnten.

Die Umleitungen seien wie folgt geplant:

Linie S1/S1 1 Albtal – Albtalbahnhof – Ebertstraße – Kolpingplatz – Karlstor (Karlstraße) – Europaplatz (beide Haltestellen) – Mühlburger Tor (Kaiserallee) – Yorckstraße – Neureut/Hochstetten (bzw. umgekehrt)

1 Albtal – Albtalbahnhof – Ebertstraße – Kolpingplatz – Karlstor (Karlstraße) – Europaplatz (beide Haltestellen) – Mühlburger Tor (Kaiserallee) – Yorckstraße – Neureut/Hochstetten (bzw. umgekehrt) Linie S4 Kraichgau – Tullastraße (Durlacher Allee) – Durlacher Tor (U) – Marktplatz (Kaiserstraße U) – Europaplatz (U) – Mühlburger Tor (Kaiserallee) – Schillerstraße – Weinbrennerplatz (Schillerstraße) – ZKM – Ebertstraße – Albtalbahnhof (bzw. umgekehrt)

Kraichgau – Tullastraße (Durlacher Allee) – Durlacher Tor (U) – Marktplatz (Kaiserstraße U) – Europaplatz (U) – Mühlburger Tor (Kaiserallee) – Schillerstraße – Weinbrennerplatz (Schillerstraße) – ZKM – Ebertstraße – Albtalbahnhof (bzw. umgekehrt) Linie S7/S8 Betriebshof Gerwigstraße (kein Zustieg) – Durlacher Tor (U) – Marktplatz (Kaiserstraße U) – Europaplatz (U) – Mühlburger Tor (Kaiserallee) – Schillerstraße – Weinbrennerplatz (Schillerstraße) – ZKM – Ebertstraße – Albtalbahnhof (bzw. umgekehrt)

Auch der Busverkehr sei von den Demonstration am Hauptbahnhofsvorplatz betroffen, Die VBK leiten die Buslinien 47, 50, 55 und 62 während der Demonstration in verschiedenen Umleitungsrouten um. Die Busse der Linie 47 fahren vom Zündhütle kommend auf der Südtangente weiter zur Ausfahrt Nr. 4 (Bulacher Kreuz Fahrtrichtung Stadtmitte, ZKM, Europahalle) und bedienen eine Ersatzhaltestelle am Fahrbahnrand auf der Ebertstraße. Die Busse der Linien 50, 55 und 62 fahren auf dem regulären Fahrweg bis zur Kreuzung Ebertstraße/Karlstraße und wenden dann zur Ersatzhaltestelle Ebertstraße. Die Busse fahren auf der nördlichen Fahrspur der Ebertstraße jeweils zurück in die Gegenrichtung.