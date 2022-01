Die Vidia Christlichen Kliniken veranstalten eine weitere Impfaktion in der kommenden Woche. Eine Online-Anmeldung sei dafür erforderlich.

Aufgrund der hohen Nachfrage und guten Verfügbarkeit der Impfstoffe von Biontech und Moderna lade die ViDia Christliche Kliniken zu einer weiteren Impfaktion am Donnerstag, 13. Januar von 16 bis 20 Uhr, ein, wie sie in einer Pressemitteilung ankündigt. Am Standort der ViDia Kliniken in der Südendstraße, Eingang Hirschstraße, werden Erstimpfungen, Zweitimpfungen und Booster-Impfungen durchgeführt. Kinder werden erst ab einem Alter von 12 Jahren geimpft. Anmeldungen seien dabei online möglich.