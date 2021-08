Am Mittwochabend, gegen 21.10, sind zwei Männer auf einem Spielplatz in Streit geraten, wobei der eine dem anderen drohte, ihn umzubringen. Anschließend kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei welcher auch eine Bierflasche zum Einsatz kam.

Nach Angaben der Polizei Karlsruhe sind auf einem Spielplatz an der Karl-Flößer-Straße am Mittwochabend, gegen 21.10 Uhr, zwei Männer im Alter von 29 und 30 Jahren in Streit geraten.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen habe der 29-Jährige seinem Kontrahenten und Schwager gedroht, ihn umzubringen. Anschließend habe er ihm eine Bierflasche ins Gesicht geworfen und sei zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen.

Als die Polizei eintraf, konnte nur noch einen der Männer vor Ort angetroffen werden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzungsdelikten eingeleitet.