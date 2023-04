Innovative Ansätze und Lösungen für die Erkundung von Ressourcen auf dem Mond zu entwickeln, das war Ziel der "Space Resources Challenge" der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) und des Europäischen Innovationszentrums für Weltraumressourcen (ESRIC).

Der mehrstufige Wettbewerb beinhaltete verschiedene, zum Teil unbekannte Herausforderungen, die mittels mobiler Roboter aus der Ferne, wie später auch auf dem Mond, gelöst werden sollten.

Kilometerweite Entfernung als größte Herausforderung

Eine besondere Herausforderung sei dabei laut FZI die zeitverzögerte und teilweise instabile Kommunikationsverbindung zwischen Mission Control und den Robotern. Im Wettbewerb wurde hierzu eine Einschränkung simuliert, wie sie auch bei der Überbrückung der knapp 384.000 Kilometer zwischen Erde und Mond bestehen würde. Zusätzliche Herausforderung: Es gab keinen Sichtkontakt oder Zugriff auf die Robotersysteme.

Künstliche Mondlandschaft für den Wettbewerb | Bild: ESA-ESRIC

Die Teams hatten die Aufgabe, eine zuvor unbekannte Mondlandschaft selbstständig zu erforschen, zu kartographieren und in ihr mit mobilen Robotern zu navigieren. Die Roboter sollten dabei potentielle Ressourcen lokalisieren und genauer untersuchen.

Autonom agierende Roboter führen FZI in Richtung Mond-Mission

Im Finale stellte sich das FZI diesen Herausforderungen mit einem Team aus drei mobilen Robotern: den beiden Laufrobotern Spot und ANYmal sowie dem vierrädrigen Roboter Husky mit instrumentierten Roboterarm.

Wie das FZI in einer Mitteilung schreibt, sei das Alleinstellungsmerkmal dabei die entwickelte Software, die es dem Dreiergespann ermöglichte, die Aufgaben größtenteils autonom und im Team durchzuführen. So hätten sich die drei Roboter dabei selbst die Aufgaben je nach Fähigkeit aufgeteilt. "Die zwei Laufroboter haben schnell das gesamte Gelände exploriert und interessante Ziele für die detaillierte Ressourcen- Analyse für Husky erstellt", heißt es dazu in der Mitteilung weiter.

Roboter Husky beim entnehmen einer Bodenprobe | Bild: FZI

"Mein persönliches Highlight war, dass ich mir während unseres Wettbewerbsdurchlaufs viel Zeit für Fragen der Jury nehmen konnte, weil unsere Roboter wie geplant keine Eingaben von uns brauchten, sondern autonom agieren konnten", so Tristan Schnell, Projektleiter des FZI Teams.

In einem letzten Schritt in Richtung Weltraum mussten die Teilnehmer einen Vorschlag zur weiteren Steigerung der Weltraumtauglichkeit bei der ESA einreichen. Auf Basis des Testfelds und des Vorschlags wurde das vom FZI angeführte Konsortium schließlich zum Sieger gekürt.

Als Sieger erhält das Team 500.000 Euro für die weitere Forschung und die Aussicht, Teil einer echten ESA- Mond-Mission zu werden.

Was ist das FZI?



Das FZI Forschungszentrum Informatik mit Hauptsitz in Karlsruhe und Außenstelle Berlin ist eine gemeinnützige Einrichtung für Informatik-Anwendungsforschung und Technologietransfer. Es bringt die neusten wissenschaftlichen Erkenntnisse der Informationstechnologie in Unternehmen und öffentliche Einrichtungen und qualifiziert für eine akademische und wirtschaftliche Karriere oder den Sprung in die Selbstständigkeit.



Betreut von Professoren verschiedener Fakultäten entwickeln Forschungsgruppen am FZI interdisziplinär für ihre Auftraggeber Konzepte, Software-, Hardware-und Systemlösungen und setzen die gefundenen Lösungen prototypisch um. Das FZI ist Innovationspartner des Karlsruher Institut für Technologie (KIT).