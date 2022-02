vor 4 Stunden Freiburg/Stuttgart/Karlsruhe Auch Karlsruhe: Wieder Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen

Tausende Menschen sind am Samstag wieder auf die Straßen in Baden-Württemberg gegangen, um ihrem Unmut über die Corona-Politik Luft zu machen. Allein in Freiburg kamen rund 4000 zusammen, wie ein Polizeisprecher sagte. Eine Gegendemo versuchte, den Protestzug zu blockieren. Daraufhin habe die Polizei die Demonstrierenden an der Blockade vorbeigeleitet. Bei einer anderen Gegendemo hätten sich rund 120 Menschen versammelt.