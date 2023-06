Bademeister in Malsch verprügelt

Mehrere Unbekannte sollen auf den Bademeister des Malscher Freibades bei Karlsruhe eingeschlagen haben. Mit einer Platzwunde und Schwellungen im Kopfbereich sowie einem ausgeschlagenen Zahn musste der 42-Jährige in eine Klinik gebracht werden, wie die Polizei mitteilt.

Kurz vor Badeschluss soll er die verbliebenen Gäste angewiesen haben, das Bad zu verlassen. Ein Mann soll dem Bademeister dabei mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, hieß es. Mindestens ein weiteres Mitglied seiner Gruppe soll daraufhin auf den 42-Jährigen eingeschlagen haben. Der Bademeister konnte laut Polizei schließlich vor den Angreifern flüchten. Diese verließen am Sonntagabend, 15. Juni, in der Folge das Bad und blieben zunächst unbekannt. Die Polizei suchte nach Zeugen.

In Malsch wurde ein Bademeister von einer Gruppe zusammengeschlagen. | Bild: Julian Stratenschulte/dpa

Bei der Gruppe soll es sich um sechs Personen, darunter zwei Frauen, gehandelt haben. Fünf der Personen waren augenscheinlich zwischen 20 und 30 Jahre alt. Eine männliche Person kann auf etwa 40 bis 50 Jahre geschätzt werden.

Drei der männlichen Gruppenmitglieder trugen je eine neon-orange, neon-gelbe, grüne Badehose und hatten einen Dreitagebart sowie dunkle, kurze Haare. Eine der beiden Frauen war bekleidet mit einem weißen T-Shirt, einer dunklen kurzen Hose sowie hellblauen Badeschuhen. Zudem trug sie lange, dunkle Haare, welche zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden waren.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ettlingen unter 07243/32 000 in Verbindung zu setzen.

Straßenrennen in Karlsruhe

Ebenfalls am Sonntagabend sollen sich zwei 20-Jährige ein illegales Straßenrennen in der Karlsruher Innenstadt geliefert haben. Nach Angaben der Polizei Karlsruhe fuhren die Brüder gegen 20.30 Uhr mit ihren PS-starken Autos auf der Brauerstraße in Richtung Innenstadt.

Auf der A5 lieferten sich mehrere Autofahrer ein illegales Autorennen. | Bild: Frank Rumpenhorst/dpa

"Dabei fielen sie anderen Verkehrsteilnehmern auf, da sie wiederholt ihre Motoren aufheulen ließen und mehrere Autos mit offenbar überhöhter Geschwindigkeit überholten. Auf der Fahrtstrecke von der Brauerstraße über die Reinhold-Frank-Straße, der Kaiserallee bis hin zur südlichen Hildapromenade soll dabei mindestens ein Pkw - ein roter Mitsubishi - bei einem Überholmanöver der Heranwachsenden derart geschnitten worden sein, dass es beinahe zu einem Unfall gekommen sei", so die Polizei.

Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz konnten die gesuchten Fahrzeuge - ein schwarzer Porsche Cayenne und ein weißer Audi A5 - schließlich in der südlichen Hildapromenade feststellen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Karlsruhe beschlagnahmten die Beamten die Führerscheine der Männer.

Ob das Bruderpaar durch seine Fahrweise weitere Verkehrsteilnehmer gefährdete, ist Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz. Personen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Marktplatz unter 0721 66 63 311 zu melden.

Überfall auf blinden Mann

Wenige Stunden zuvor soll ein bislang Unbekannter einen 58-jährigen Sehbehinderten in der Kapellenstraße überfallen haben. Laut Polizei sprach der Täter den Geschädigten gegen auf Arabisch und Englisch an. Unvermittelt riss der Unbekannte die Goldkette vom Hals des Geschädigten und flüchtete zu Fuß auf der Kapellenstraße in Richtung Scheck-Inn-Center.

Der 58-Jährige erlitt leichte Verletzungen am Hals. Von dem Tatverdächtigen liegt keine genaue Beschreibung vor. Es ist lediglich bekannt, dass er etwa 1,70 Meter groß sein soll. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der Telefonnummer 0721/66 65 555, mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

Drogen in Bruchsal

Bereits am vergangenen Freitag, 23. Juni, erließ das Amtsgericht Bruchsal Haftbefehle auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe gegen zwei Tatverdächtige. Ihnen wird der Handel mit Amphetamin vorgeworfen. Einen Abend zuvor gegen 20.30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen Autofahrer in der Eisenbahnstraße in Bruchsal.

Paletten mit Methamphetaminen (Symbolbild). | Bild: Vic Police/VIC POLICE/AAP/dpa

Im Auto saßen zwei Männer im Alter von 49 Jahre und 22 Jahre. Hierbei fanden die Beamten etwa 2.800 Gramm Amphetamin, das in mehreren Beuteln und einer Tasche verpackt war. Zudem stellten die Polizisten ein griffbereites Messer und Bargeld in Höhe von 1.500 Euro sicher.

Der Fahrer steht weiterhin im Verdacht unter dem Einfluss von Rauschgift gefahren zu haben. Bei den anschließenden Wohnungsdurchsuchungen wurde weiteres Amphetamin aufgefunden. Das Kriminalkommissariat Bruchsal hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.