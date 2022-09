von (ps/lan)

Rund 100 Zirkusartisten aus einem Dutzend Länder werden für das diesjährige Atoll-Festival in Karlsruhe erwartet, das ab dem 15. Januar in Karlsruhe stattfinden soll. Dies geht aus einer Pressemitteilung des veranstaltenden Kulturzentrums Tollhaus. Im Tollhaus in Karlsruhe sollen auch die meisten der über 40 Veranstaltungen im Rahmen des Atoll-Festivals stattfinden.

Karlsruhe Theater in Karlsruhe: Von klassisch bis modern - von Ballett bis Schauspiel Das könnte Sie auch interessieren

Ebenso wolle man die Veranstaltungen aber auch im Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) stattfinden lassen und dort eine Bühne für die moderne Zirkuskultur zur Verfügung stellen. Bis zum 25. September soll das nunmehr siebte Atoll-Festivals andauern. Thema seien dabei unter anderem Nachhaltigkeit, das Verhältnis von Vater und Sohn sowie das Verhältnis von Mensch und Objekt.