Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) aus Karlsruhe zieht am Donnerstag, 1. Juni, um. Von der Pforzheimer Straße 27a geht es an den Heegwald 13. "Eine ganz tolle Geschichte für uns", sagt Matthias Eitel, stellvertretender Rettungsdienstleiter des ASB Karlsruhe, gegenüber ka-news.de.

Matthias Eitel vom ASB Karlsruhe. | Bild: Thomas Riedel

Die neuen Räumlichkeiten bieten laut Eitel deutlich mehr Platz und seien auf die Bedürfnisse des Personals angepasst.

Bild: Thomas Riedel

"Vor 30 Jahren war das alles anders. Unser Fahrzeugbedarf ist beispielsweise deutlich in die Höhe gegangen. Jetzt ist alles angepasst und wir haben hervorragende Arbeitsmöglichkeiten", so Eitel weiter.

Bild: Thomas Riedel

Die neue Halle sei ein "riesen Unterschied" und die Freude der Belegschaft sei deutlich zu spüren. "Jeder hat ein Lächeln im Gesicht."

Bild: Thomas Riedel

Die neue Halle ist in zwei Bereiche geteilt: Rettungsdienst und Krankentransport haben jeweils einen Bereich für sich. "Ähnlich ist es in der Lagerhalle, damit man sich nicht in die Quere kommt", meint Eitel.

Bild: Thomas Riedel

Die neue Rettungswache hätte vor allem den Vorteil, dass durch die neue Lage an der Autobahn die Wege deutlich schneller werden. Auch die Auszubildenden des ASB werden in der neuen Halle ausgebildet.

Bild: Thomas Riedel

"Für unsere 40 Azubis haben wir jetzt technisch und räumlich sämtliche Möglichkeiten", sagt Eitel abschließend.

Alle Bilder als Galerie: