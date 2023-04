Schlagerstar Beatrice Egli hat in den vergangenen Jahren eine steile Karriere hingelegt. Ursprünglich schaffte sie es auf die große deutsche Musikbühne durch ihren Sieg bei "Deutschland sucht den Superstar". Doch während die Show mit Pop-Titan Dieter Bohlen ihrem Ende entgegen sieht, fängt es bei Beatrice Egli gerade erst so richtig an. Neben ihrer Musik, mit der sie regelmäßig die Spitzen der Charts in Deutschland, Österreich und der Schweiz stürmt, wird sie auch als Moderatorin von Schlager-Shows immer erfolgreicher.

Nun geht sie auch hier den nächsten Schritt und schafft es mit ihrer Sendung "Die Beatrice Egli Show" ins Abendprogramm der ARD. Bis hierhin war es ein weiter weg, denn die Sendung war ursprünglich gar nicht als Solo-Show für Beatrice gedacht. Sie startete eigentlich als "SWR-Schlager - Die Show" in einem der Dritt-Programme des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Außerdem moderierte Beatrice Egli anfangs noch an der Seite von Alexander Klaws, einem weiteren ehemaligen "DSDS"-Gewinner. Doch seit vergangenem Jahr ist die Show ganz auf sie zugeschnitten und wird in diesem Jahr sogar erstmals auf der richtig großen Schlagerbühne im Ersten präsentiert.

Selbstverständlich ist Beatrice Egli dabei nicht allein, sondern wird wieder von vielen eingeladenen Gästen unterstützt. Wer diese sind und wann die Sendung im Fernsehen zu sehen ist, erfahren Sie hier.

"Die Beatrice Egli Show" 2023: Termin der Schlager-Sause

Die Ausstrahlung der "Beatrice Egli Show" 2023 findet am 15. April statt. Los geht's zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr. Es handelt sich aber um keine Live-Übertragung. Stattdessen wurde die Sendung bereits im Voraus am 28. März aufgezeichnet.

Das sind die Gäste der "Beatrice Egli Show" 2023

Wie bei solchen Sendungen üblich sind natürlich auch bei der Schlager-Show von Beatrice Egli viele Gäste mit dabei. Bereits in den vergangenen Ausgaben waren die Größen der Schlager-Welt gerne zu Gast bei der jungen und aufstrebenden Künstlerin. Auch in diesem Jahr, in dem die Show ihre Premiere in der ARD feiert, sind wieder jede Menge bekannter Gesichter mit dabei. Aber nicht nur Schlagerstars sind eingeladen, Beatrice Egli wartet auch mit anderen Künstlern auf.

Das sind die Stars, die bei "Die Beatrice Egli Show" 2023 zu Gast sind:

Mireille Mathieu

Peter Maffay

Bülent Ceylan

PUR

Melissa Naschenweng

Nik P.

Ute Freudenberg

Johnny Logan

Luna Klee

die Darsteller des Musicals "Tanz der Vampire"

"Die Beatrice Egli Show" 2023: Übertragung der Sendung im TV und Stream

Dieses Jahr feiert "Die Beatrice Egli Show" ihre Premiere im Abendprogramm der ARD. Neben der Ausstrahlung im deutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehen wird die Sendung auch im Schweizer Fernsehen im SRF zu sehen sein.

Wie immer bietet die ARD auch die Möglichkeit, ihr Programm zu streamen. Es wird sowohl ein ARD-Livestream als auch eine Wiederholung in der ARD-Mediathek angeboten.