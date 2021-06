Im Zuge der Modernisierung des Edeltrudtunnels wird der Verkehr in dessen Umgebung am kommenden Wochenende an mehreren Stellen eingeschränkt werden. Umleitungen sind bereits geplant.

Am Samstag, den 19. Juni ab 16 Uhr soll die Südtangente gesperrt werden, wie aus einer Pressemitteilung der Stadt Karlsruhe hervorgeht. Einen Tag später, am Sonntag, den 20. Juni, solle der Verkehr im Bereich des Schwarzwaldkreuzes in beiden Richtungen auf eine Spur reduziert werden. Gleichzeitig beliefe sich die erlaubte Geschwindigkeit während der Bauarbeiten nur noch auf 50 Stundenkilometer.

Zusätzlich soll am Wochenende die Zufahrt von Rüppurr in Richtung Landau gesperrt werden. Autofahrer in Richtung Pfalz sollen über eine Ein- und Ausfädelspur an der Baustelle vorbeigeführt werden. Etwas großräumiger sei eine Umleitung über die Schwarzwald- und Eberstraße ausgeschildert.