vor 19 Minuten Stuttgart Steigende Coronazahlen: Maske tragen wird im Landtag Pflicht

Wegen steigender Corona-Infektionszahlen hat Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) eine Maskenpflicht im Landtag angeordnet. Die Allgemeinverfügung trete am 14. Oktober in Kraft, wie sie am Montag mitteilte. "Wir nehmen die aktuelle Entwicklung weiterhin sehr ernst", betonte die Grünen-Politikerin.