Apple hat in dieser Woche bereits die zweite Beta für iOS und damit auch iPadOS 16.5 auf den eigenen Servern platziert. Während mit iOS 16.4 einige große Neuerungen einhergingen, wird es bei iOS 16.5 - Stand jetzt - um kleinere Fehlerbehebungen, aber auch eine neue Funktion für Siri gehen. Welche das sind, erfahren Sie im folgenden Text.

iOS 16.5: Update für iPhones - Das ist neu

Die größte Änderung dürfte es in iOS 16.5 für Siri geben. Apples Sprachassistent soll laut dem Portal 9to5mac.com einen neuen Befehl erhalten. Zukünftig soll Siri dazu in der Lage sein, auf Sprachbefehl hin eine Bildschirmaufnahme zu starten. In der Entwicklung von Siri stellt dies einen weiteren Schritt nach vorne dar, da Nutzer Siri bislang per Sprachbefehl nur um einen Screenshot bitten konnten. In der Beta-Version wird der Sprachbefehl mit "Hey Siri, Bildschirmaufnahme starten", ausgelöst. Per Befehl kann die Aufnahme von Siri dann auch beendet werden.

Fans von Sportarten dürften sich über eine geplante Änderung in iOS 16.5 besonders freuen: Die Apple News-App wird das Feature "My Sports" erhalten. Damit sollen Nutzer in Zukunft ganz einfach Nachrichten zu ihren Lieblingsmannschaften und -Teams sowie Live-Ergebnisse verfolgen können. Laut Berichten des Portals Macerkopf weist der Programmcode von iOS 16.5 zudem auf eine Vierfach-Bild-in-Bild-Funktion für Apple TV Sport-Streams hin. Wird diese Funktion ausgerollt, könnten Sportfans bald mehrere Sportarten oder Teams gleichzeitig live auf einem Bildschirm verfolgen.

iOS 16.5: Wann kommt das Update?

Mit der World Developer Conference in greifbarer Nähe richtet sich der Fokus allerdings langsam in Richtung iOS 17. Dieses wird Apple aller Voraussicht nach bei dem Event im Juni vorstellen. Auch das lange erwartete Apple-Headset könnte dann erstmals der Öffentlichkeit präsentiert werden. Die Vermutung liegt also nahe, dass Apple noch vor der Developer Conference iOS 16.5 ausspielen wird. Bestätigt ist dies bislang allerdings noch nicht.

