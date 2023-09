Warum streiken die Apotheker?

Die Apotheken beklagen, dass es immer wieder zu Engpässen bei eigentlich lieferbaren Medikamenten käme. Der deutsche Markt sei jedoch für ausländische Hersteller nicht attraktiv genug. Hinsichtlich der kommenden Erkältungs- und Grippe-Saison blicken die Apotheker mit Sorgen auf die kommenden Monate.

Eine Mitarbeiterin sucht rezeptpflichtige Medikamente aus einem Apothekenschrank. | Bild: Jens Büttner/dpa/Symbolbild

Darüber hinaus bemängelt die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA), dass auch die Honorierung der Apotheker einer wirtschaftlichen Anpassung bedürfe. Das sei zuletzt vor 11 Jahren passiert.

"Die beiden zuständigen Ministerien für Wirtschaft und Gesundheit ignorieren unseren Hilferuf ebenso wie unsere Mahnungen. Wertschätzung und Kooperation sehen anders aus", so die ABDA. Zuletzt protestierten die Apotheken im Juni 2023.

Warum wird nur drei Stunden gestreikt?

Der Streik erfolgt im Rahmen des deutschen Apothekertages in Düsseldorf. Dort wird Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach per Videoschalte eine Eröffnungsrede halten. Anschließend folgt gegen 16 Uhr die Hauptversammlung.

"Die Landesapothekerverbände haben die Apothekenteams dazu aufgerufen, am Nachmittag des 27. September ihre Türen zu schließen, damit sie die für sie so wichtige Rede des Ministers live im Internet verfolgen können", heißt es vonseiten der ABDA.

Wo gibt es trotzdem noch Medikamente?

Wer genau in den drei Stunden dennoch Medikamente brauchen sollte, kann sich an die Apotheken-Notdienste wenden. Eben wie an Sonn- und Feiertagen auch.

Diese Apotheken haben von Mittwoch, 27. September, 8.30 Uhr, bis Donnerstag, 28. September, 8.30 Uhr, Notfalldienst