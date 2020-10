vor 15 Stunden Stuttgart AOK-Studie zum Alter: Fast jeder Fünfte fürchtet sich

Fast jeder fünfte Bürger in Baden-Württemberg sieht dem Altwerden mit Sorge entgegen. Das geht aus einer repräsentativen Forsa-Umfrage für die AOK Baden-Württemberg hervor, an der mehr als Tausend Menschen befragt wurden. Wie ein Sprecher der Krankenkasse sagte, zeigten sich jeweils 18 Prozent der befragten Frauen und Männer pessimistisch, was dieses Thema angeht. Der Studie zufolge sorgen sich vor allem jüngere Menschen, die ihren 45. Geburtstag noch vor sich haben, mit Blick auf das Älterwerden. Befragte jenseits der 45 blickten hingegen optimistischer in die Zukunft.