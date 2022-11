Im westlichen Teil der Innenstadt geht es gerade an den Wochenenden sehr lebhaft zu. Vor allem rund um die Leopold-, Hirsch- und Amalienstraße ist jede Menge los. Dies liegt vor allem an der zahlreichen Außenbestuhlung verschiedener gastronomischer Betriebe: In diesem Stadtteil reiht sich Café, an Bar, an Imbiss und an Disco.

Corona-Außnahmeregelungen für die Außengastro sollen zur Normalität werden

Während der Pandemie sind Sonderregelungen zur gelockerten Außenbewirtschaftung ins Leben gerufen worden. Diese sind Ende Oktober zwar ausgelaufen, wurden nun jedoch wie schon häufig in der Vergangenheit verlängert.

Bild: Thomas Riedel

Es ist sogar ein Konzept in Absprache, welches diese Erlaubnisse in einen Dauerzustand umwandeln möchte. Doch nicht für jeden ist dies eine positive Nachricht.

In der City West ist es durch die Kneipen zu laut

Was für die einen pures Vergnügen ist, wird für die anderen schnell zum Horror: Regina Link und Dietrich Foth haben ihre Wohnungen in der Nähe des Café Mats und leiden häufig unter dem Lärm.

Regina Link und Dietrich Foth wohnen in unmittelbarer Nähe des Café Mats.

Das Lokal gibt es seit einigen Jahren. Ganz klein angefangen hat es seine Bestuhlung erst mit 10 Quadratmeter, mittlerweile mit 30 Quadratmeter Fläche auf den Leopoldplatz ausgeweitet.

"Alleine das Café im Namen ist irreführend", meint Link. Geöffnet ist sieben Tage die Woche bis 23 Uhr, Donnerstags bis Samstags sogar bis 24 Uhr. Zu lange, wenn es nach den Anwohnern geht.

Nachtruhe? Fehlanzeige

Denn wenn Schicht im Schacht ist, kehrt hier danach keine Stille ein und das hört man, meinen die beiden Karlsruher: "Der Bereich hier ist wie ein Schall-Trichter, da reicht schon eine kleine Gruppe, ein wenig Gelächter, und man sitzt senkrecht im Bett", so Foth.

Bild: Thomas Riedel

Eigentlich sei es Aufgabe des Personals, zu den Tabu-Zeiten für Ruhe vor dem Café zu sorgen "In Gaststätten auf der Waldstraße funktioniert das einwandfrei", merkt Link an.

Am liebsten würden sich laut Aussage der beiden viele Nachbarn wünschen, dass der Außenbereich des Mats abends komplett verboten sei. Doch mit dem Kompromiss einer Öffnungszeit bis 22 Uhr, wo auf offiziell die Nachtruhe beginnt, könnten sie auch leben.

"Am Wochenende kann man ja auch länger geöffnet haben, schließlich haben wir uns ja auch für das Wohnen in der Stadt entschieden, wo es mal lauter sein kann. Aber jeden Tag dieser Lärm, morgens bis spät in die Nacht, das ist nicht tragbar"

Im Moment ist 22 Uhr für den Leopoldplatz zwar auch noch die Sperrstunde, doch auch das soll wohl wieder durch die städtischen Maßnahmen verlängert werden.

Die Stadt bezieht die Anwohner zu wenig mit ein

Von den städtischen Behörden fühlen sich die Anwohner sowieso nicht ernst genommen. "Wir haben schon alles versucht", so Link. "Videos, Bilder, Audios und Zeugenaussagen, all dies wird von der Stadt als nicht beweisfähig genug deklariert."

Bild: Thomas Riedel

Es werde außerdem zu wenig kontrolliert, die Polizei kommt entweder zu spät oder gar nicht vorbei. "So langsam werden unsere Bemühungen auch ermüdend, wenn man da schon so lang dran ist und nichts zurück kommt", bemängeln die beiden Nachbarn.

Kein Vertrauen in städtisches Handeln

Doch die Situation hat sich nicht nur was Lärmbelästigung angeht in den letzten Jahren drastisch verschlechtert: "Wir haben hier auch ein massives Parkplatzproblem, das die Stadt ebenfalls ignoriert", ergänzen die beiden.

Bild: Thomas Riedel

"Eigentlich sollten die Parkflächen verzehnfacht werden, nun wurden sie nur versechsfacht und es wird keine Alternativmöglichkeit geboten. Konsequenzen werden ihrer Meinung nach einfach zu wenig beachtet. "Das wirkt sich natürlich negativ auf unser Vertrauen in städtisches Handeln aus."

Stadtbild muss wieder aufgewertet werden

Auch das Gesamtbild und Klima des Stadtteils ist Regina Link ein Anliegen: "In den letzten Jahren ist es hier allgemein viel unruhiger geworden. Dieser Amüsierstadtteil ist leider zur Proll-Eventmeile verkommen."

Bild: Thomas Riedel

"Die Gastro argumentiert mit einer guten Stadtatmosphäre in der Gegend, doch was ist mit den Menschen, die nicht feiern können, weil sie kein Geld dafür haben?" fragt sich Link.

Fördergelder sollten wenn es nach ihr ginge eher in solche Projekte gesteckt werden und Plätze wie der Leopoldplatz nicht mit Außengastro "vollgekleistert" werden, damit alle die Möglichkeit bekommen, sie zu nutzen.

Kultur sollte stärker gefördert werden

"Es wird immer als Grund genannt, Corona hätte auf die Geschäftsfähigkeit von Kneipen nach wie vor einen Einfluss, doch das Geschäft brummt", so Link.

Bild: Thomas Riedel

Der "kulturelle Schatz" der Fächerstadt liegt ihr am Herzen. Hier läuft es seit der Pandemie leider nicht mehr so rund, genau aus diesem Grund wäre eine Unterstützung von städtischer Seite notwendig. "Oder geht es nur um Kommerz?"

Link ist der Meinung: "Wenn der Stadtteil aufgewertet werden soll, brauch mehr Bewusstsein und einen 360 Grad-Blick von Seiten der Stadt und der Gastronomen. Ansonsten funktioniert eine Stadtgemeinschaft nicht, wenn jeder nur an sich denkt."

