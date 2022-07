von Mia Schuhmacher

Wer in der letzten Zeit versucht hat, einen Termin im Bürgerbüro zu bekommen, dem ist vermutlich aufgefallen, dass die Mühe oft vergeblich ist. Doch speziell in der warmen Jahreszeit ist der Bedarf umso größer. Denn: für viele Bürger geht es in den Urlaub. Vielen fällt allerdings erst kurz vor der Reise auf, dass ihr Ausweisdokument bald abläuft oder bereits abgelaufen ist.

Dieser Zustand stelle definitiv ein Problem dar, wie die Karlsruher CDU-Fraktion empfindet und fordert nun eine Stellungnahme von der Stadtverwaltung.

Unterbesetzte Stellen sind in jedem Bereich ein Problem

Zwar sei bereits eine "leichte Verbesserung im Bereich der Bürgerbüros eingetreten, jedoch noch keine wirkliche Lösung", heißt es in der Anfrage der CDU. Außerdem sei der Fraktion aufgefallen, dass es einige Berichte gab, in denen längst genehmigte Vorhaben noch nicht umgesetzt werden konnten, da eine Stellenbesetzung sich zeitlich stark verzögert habe.

"Sind die Aufgabenbereiche für die Stellen so speziell, dass es kaum Fachleute gibt, die diese Stellen ausfüllen können? Ist die Besoldung ein Problem? Ist der Arbeitsmarkt leergefegt? Sind die Mieten in Karlsruhe zu teuer?", fragt die CDU.

In einem Karlsruher Bürgerbüro | Bild: Thomas Riedel

Fest steht: Das Problem der unbesetzten Stellen tritt nicht nur im Bereich der Bürgerbüros auf, sondern, unterschiedlich stark, in so gut wie jedem Bereich der Dienststellen der Stadt Karlsruhe. Jedoch werden die Sozial- und Jugendbehörde und das Ordnungs- und Bürgeramt besonders stark in Mitleidenschaft gezogen.

Laut der Stellungnahme der Stadt Karlsruhe sollen es alleine beim Ordnungs- und Bürgeramt 45,9 Prozent "unbesetzte Stellenanteile" geben. Die Vakanzquote liegt bei 11,4 Prozent. Insgesamt gibt es bei diesem Amt 404,3 Stellen, davon sind 358,4 Stellen besetzt.

Einsparungen und Stellen nicht attraktiv genug

Auf die Frage, weshalb so viele Stellen unbesetzt sind, gibt es mehrere Antworten des Gemeinderats Karlsruhe.

Zum einen müssten Stellen aufgrund von Einsparvorgaben im Bereich der Personalkosten frei bleiben. Dies sei im 10-Punkte-Programm zur Haushaltssicherung der Stadt Karlsruhe verankert. Nur so könnten Personalfreistellungen vermieden werden. Zum anderen erscheinen viele Stellenausschreibungen für potentielle Bewerber nicht attraktiv genug zu sein, da diese Stellen zumeist befristet sind. "Sowas kommt häufig durch Elternzeit oder Beurlaubungsmöglichkeiten zustande", heißt es seitens der Stadt.

Viele Stellen sind bei der Stadt befristet. Das schreckt potentielle Neubewerber ab. | Bild: Thomas Riedel

Durch die große Wechselbereitschaft bei den jüngeren Mitarbeitern, sei es eine Karriereaufstieg innerhalb der Dienststelle oder ein externer Wechsel, spiele dabei keine Rolle. Diese Stellen müssen nachbesetzt werden und das dauert.

Wie wird die Zukunft aussehen?

Die Stadt Karlsruhe rechnet für das Jahr 2022 mit mehr als 600 Stellenausschreibungen. Es wird jedoch auch davon ausgegangen, dass viele Stellen noch über Monate hinweg unbesetzt bleiben werden. Die Stadt Karlsruhe möchte ein zukunftsfähiges und demografiegerechtes Personalmarketing einsetzen, um neue Bewerber zu erreichen.

Es soll eine Nachwuchskräftegewinnung im Sinne einer Ausbildung stattfinden, um so die Stadt Karlsruhe als attraktive Arbeitgeberin zu positionieren. Eine Ausweitung der "derzeitigen Aktivitäten" sei jedoch mangels "personeller und finanzieller Ressourcen nicht möglich".

Nachtrag: Die Stadt Karlsruhe ließ am Mittwochmittag in einer Pressemitteilung verkünden, dass 1.600 Reisedokumente bislang nicht in den Bürgerbüros abgeholt worden seien. "Diejenigen, die ihren Personalausweis oder Reisepass vor dem 31. Mai 2022 beantragt haben, können das Dokument bereits jetzt abholen. Für die Abholung von Ausweis oder Pass können sie einfach ohne Termin in die Expresshalle des OA kommen", heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Expresshalle befindet sich in der Kaiserallee 8 (Haupteingang) und hat jeweils montags bis freitags vormittags von 8:30 bis 12:30 Uhr geöffnet, darüber hinaus nachmittags von Montag bis Mittwoch jeweils von 13.30 bis 15.30 Uhr und am Donnerstag in der Zeit von 14 bis 17 Uhr.