Karlsruhe vor 1 Stunde

Angriff in Karlsruher S-Bahn: Aggressives Pöbel-Paar geht auf Jugendliche in der S11 los

Eine ältere Frau und ihr männlicher Begleiter sollen am Sonntagmorgen, gegen 5 Uhr, wohl mehrere junge Personen in der Stadtbahn der Linie 11 in Fahrtrichtung Neureut/Kirchfeld beleidigt und angegriffen haben. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe West unter 0721/666-3611 zu melden.