Angriff am Hauptbahnhof: Frau wird mehrfach ins Gesicht geschlagen

Am Montagmorgen, 26. Juni, wurde eine Frau am Hauptbahnhof in Karlsruhe Opfer eines gewaltsamen Angriffs. Die verletzte Frau musste anschließend von Rettungskräften versorgt werden.