vor 16 Stunden Karlsruhe Angestellter im Waldstadt-Supermarkt von aggressivem Mann attackiert

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei Karlsruhe ist am Mittwoch, gegen 16 Uhr, ein 27-jähriger Mitarbeiter eines Supermarktes in der Waldstadt scheinbar grundlos von einem Mann geschlagen worden. Erst durch das Einschreiten anderer Kunden habe der Täter aufgehört und daraufhin den Supermarkt verlassen. Laut Pressemitteilung musste sich der Mitarbeiter in ärztliche Behandlung begeben.