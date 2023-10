In der Meldung werde behauptet, dass Briefe, in denen CD's mit Texten und Liedern aus dem Koran enthalten sind, in die Briefkästen geworfen werden. Die CD's seien angeblich mit Chemikalien behandelt, die die Atemwege lähmen würden. Es werde außerdem behauptet, es seien deswegen bereits Personen in Krankenhäusern in Behandlung.

"Diese Meldung, die bereits im Jahr 2016 erstmals aufkam und damals ebenfalls massenhaft weitergeleitet wurde, ist schlicht falsch. Der Polizei ist kein Fall bekannt, bei dem ein solcher Brief irgendwo verteilt wurde. Auch befindet sich niemand deswegen im Krankenhaus. Die Polizei bittet ausdrücklich: Wer eine solche WhatsApp-Nachricht bekommt, soll sie unter keinen Umständen weiterleiten - auch wenn man sie von einem Familienmitglied oder guten Bekannten erhalten hat. Es handelt sich um Fake-News", so das Landeskriminalamt in einer Pressemittelung.