Die Maskenaffäre war im Schatten der Corona-Pandemie eines der Aufregerthemen. Eine der Beteiligten: Andrea Tandler, Tochter des früheren CSU-Generalsekretärs Gerold Tandler. Als eine der zentralen Figuren sitzt die 60-Jährige seit Anfang 2023 in Untersuchungshaft, gemeinsam mit ihrem Geschäftspartner und Lebensgefährte Darius N. Nun musste das Duo vor dem Karlsruher Bundesverfassungsgericht eine weitere Niederlage einstecken.

Die Beschuldigten hatten sich gegen eine Anordnung des bayerischen Landgerichts auf Untersuchungshaft an Karlsruhe gewendet. Dort wurde das Anliegen nun abgeschmettert: Wie die Justiz mitteilt, ist die Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung angenommen worden. Tandler und ihr Partner hätten nicht alle "Schriftsätze, Verfügungen und Auszüge der Ermittlungsakte" vorgelegt, auf welche die Fachgerichte Bezug genommen hatten. Daher sei der Justizbehörde die Prüfung der Verfassungsbeschwerden ohne weitere Ermittlungen nicht möglich.

Karlsruhe: Bundesverfassungsgericht schmettert Beschwerde ab

Der Beschluss aus Karlsruhe besagt: "Soweit sich die Verfassungsbeschwerden gegen Nichtabhilfeentscheidungen richten und sich die Beschwerdeführerin des Verfahrens (2 BvR 642/23) außerdem gegen eine Entscheidung über eine Anhörungsrüge wendet, sind die Verfassungsbeschwerden bereits deshalb unzulässig, weil von diesen Entscheidungen keine eigenständige Beschwerde ausgeht." Das bedeutet, die Voraussetzungen seien nicht erfüllt: Die eingereichte Beschwerde entspreche "nicht den formalen Begründungs- und Substantiierungsanforderungen" (geregelt im Bundesverfassungsgerichtsgesetz).

Dabei gehe es um inhaltliche Lücken, so die Karlsruher Richter in einer Mitteilung: "Das Bundesverfassungsgericht hat nicht die Aufgabe, in Bezug genommene Dokumente und andere Anlagen auf verfassungsrechtlich relevante Tatsachen (...) hin zu durchsuchen."

Maskenaffäre: Anklage wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe

Kürzlich hatte die Staatsanwaltschaft München I Anklage gegen Andrea Tandler erhoben, der Steuerhinterziehung in drei Fällen in Höhe von 23,5 Millionen Euro vorgeworfen wird. Dabei geht es um mehrere Millionen Euro, die der Staatskasse vorenthalten wurden:

nicht gezahlte Einkommenssteuern (8,7 Mio. Euro)

gemeinschaftlich hinterzogene Schenkungssteuer (6,6 Mio. Euro)

Gewerbesteuerhinterziehung (8,2 Mio. Euro)

Ein weiterer Vorwurf ist Subventionsbetrug, da Tandler 26,5 Millionen Euro Provision aus Maskendeals verschwiegen habe und ungeachtet dessen für ihre Werbeagentur Corona-Soforthilfen von 9000 Euro beantragt habe, so die Anklageschrift.

Maskendeals während Corona: Tandler und Partner drohen lange Haft

Ausgangspunkt im Fall Tandler waren Provisionszahlungen, die auch ihr Geschäftspartner und Lebensgefährte N. sowie ein dritter Beschuldigter anfangs der Pandemie erhalten haben sollen. Die Unternehmerin hatte Verträge über persönliche Schutzausrüstungen, insbesondere Masken, zwischen einer Schweizer Firma und verschiedenen Stellen und Behörden von Bund und Länder vermittelt. Wie die Süddeutsche schilderte, sei dies hauptsächlich über CSU-Kanäle geschehen.

Wie geht es nun weiter? Im nächsten Schritt soll das Landgericht München I über die Eröffnung eines Hauptverfahrens entscheiden: Resultiert daraus eine Verurteilung, drohen Tandler und zwei weiteren Beschuldigten laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa) langjährige Haftstrafen. (wah mit dpa-Material)