Eine Opel-Fahrerin fuhr gegen 15 Uhr auf der Annweilerstraße in Richtung Osten. Anschließend wollte sie die vorfahrtsberechtigte Neureuter Straße geradeaus in Richtung Landauer Straße queren. Als die Opel-Fahrerin an die Kreuzung fuhr, wies sie ein noch unbekannter Fahrer an der Neureuter Straße dazu an, weiterzufahren - offenbar aufgrund des Ampelausfalls.

Sachschaden von 19.000 Euro

"In der Folge fuhr die 48-Jährige in die Kreuzung ein und kollidierte mit einem auf dem rechten Fahrstreifen der Neureuter Straße in Fahrtrichtung Mannheim fahrenden Citroen. Bei dem Zusammenstoß zog sich die Opel-Fahrerin leichte Verletzungen zu. Der 44-jährige Citroen-Fahrer blieb unverletzt", so die Polizei.

Beide Fahrzeuge mussten infolge abgeschleppt werden. Sachschaden: 19.000 Euro.

Der Verkehrsteilnehmer, der der Frau gegenüber mit seiner Geste offenbar den Vorfahrtsverzicht angedeutet hatte, setzte seine Fahrt indessen fort.

Zeugen des Unfalls oder Personen, die zu dem unbekannten Fahrer oder dessen Fahrzeug nähere Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721/ 944 840 bei der Verkehrspolizei Karlsruhe zu melden.