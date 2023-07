Karlsruhe/Rastatt vor 45 Minuten

Taschendiebstahl am Hauptbahnhof: AirPods führen Polizei zu Technik-Dieb

Am Mittwochabend, 19. Juli, wurde ein Mann am Hauptbahnhof in Karlsruhe bestohlen. Der Tatverdächtige entwendete hierbei mehrere hochwertige elektronische Geräte, so die Bundespolizei. Durch die Ortungsfunktion eines Geräts, konnte der Tatverdächtige schließlich gestellt und festgenommen werden.