Karlsruhe Am Bahnhof Durlach: Dieb läuft Polizisten direkt in die Arme

Ein 23-Jähriger stahl am Dienstagabend in einem Durlacher Schnellrestaurant zwei Getränke und lief auf seiner Flucht einer Polizeistreife direkt in die Arme. Wegen seines aggressiven Verhaltens musste er später in Gewahrsam genommen werden.