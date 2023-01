von (ps/lan)

Während der Konflikt im nordrhein-westfälischen Lützerath stärker in den Medienfokus rückt, nehmen auch unbeteiligte Politiker Stellung dazu. Darunter auch die Karlsruher Direktabgeordnete Zoe Mayer. In einer Pressemitteilung verurteilt sie, dass der Energiekonzerns Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk AG (RWE).

Zoe Mayer (Die Grünen) Bundestagsabgeordnete und Trägerin des Direktmandates der Stadt Karlsruhe. | Bild: Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag, Kaminski

"Das Abbaggern ist falsch und die Klimakrise ist inzwischen zu weit fortgeschritten, um die Erschließung und Verbrennung neuer Kohlevorkommen zu rechtfertigen", so ihre Worte. "In dem Zuge unterstütze ich die Protestbewegung in Lützerath und bin beeindruckt, wie viele Menschen sich wieder einmal für mehr Klimaschutz engagieren."

Kohleabbau ist gerichtlich gebilligt

Gleichzeitig äußert sich Mayer auch zur Kritik an der Landesregierung NRWs, die neben der Mehrheitsregentin CDU auch aus den Grünen besteht.

"Unser Ziel als Grüne war es nie, Lüzerath abzubaggern und die Nutzung der darunter gelagerten Kohle möglich zu machen. Aber es gab und gibt keine politischen Mehrheiten etwas zu ändern." Weiterhin habe ein Gerichtsurteil zugunsten der RWE entschieden, weshalb das Dorf laut diverser Medienberichte bereits geräumt wird.

"16 Jahre verfehlte Energiepolitik"

Entsprechend sei Lützerath laut Mayers Aussage also "als bewohnbares Dorf wohl nicht mehr zu retten, da der Tagebau von RWE schon bis kurz vor das Dorf reicht." Es bleibe also nur, in die Zukunft zu blicken. Sowohl um "zu vermeiden, dass die Kohle unter Lützerath vollständig verbrannt wird", als auch um derartige Situationen künftig in ihrer Entstehung vorzubeugen.

Polizisten führen einen der letzten verbliebenen Klimaaktivisten vom Gelände in Lützerath ab. | Bild: Federico Gambarini/dpa

"Als Ampel können wir 16 Jahre verfehlte Energiepolitik, bei der Kohle und Gas gefördert und Erneuerbare ausgebremst wurden, nicht in einem Jahr korrigieren", erklärt die Abgeordnete. "Aber jeden Tag arbeiten wir Grüne mit aller Kraft daran, der Dringlichkeit gerecht zu werden und diese Rückstände aufzuholen. Auch wenn es noch schneller gehen muss, kommen wir politisch im Kampf gegen die Klimakrise voran", wie Mayer schließt.