Stutensee-Blankenloch vor 1 Stunde

Hoch die Krüge: Das Blankenlocher Oktoberfest 2022 in Bildern

Es ist das viertälteste Oktoberfest in Deutschland und ein Besuch gehört deshalb für viele aus der Region schon zur lang gehegten Tradition. Auch in diesem Jahr wurde am langen Wochenende wieder auf dem Blankenlocher Oktoberfest gefeiert, dass die Bierbänke krachten.