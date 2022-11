Karlsruhe vor 1 Stunde

Weihnachtsmarkt in Karlsruhe: Der erste Abend in Bildern und Videos

Karlsruhe ist nun endgültig in der Vorweihnachtszeit angekommen. Am Donnerstag wurde die Weihnachtsstadt in der Fächerstadt offiziell eröffnet und auch der Weihnachtsmann flog das erste Mal seit zwei Jahren über den Köpfen der Besucher. Hier gibt's alle Bilder und Videos vom ersten Weihnachtsmarkttag.