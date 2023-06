"Die Spielregeln sind ganz einfach", schreibt der Karlsruher Rheinklub Alemannia zu ihrer alljährlichen Rudertour "all you can row". "Am längsten Samstag des Jahres rudern wir von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Von unserem Steg im Karlsruher Rheinhafen bis zum Geht-nicht-mehr." ka-news-Fotograf Thomas Riedel war vor Ort, als die Regatta sich in einem kristallklar gespiegelten Morgenrot auf ihren Weg rheinabwärts macht.

Bild: Thomas Riedel Um 5.24 Uhr geht es los. Am Himmel gleitet das Rot ins Blau über, als die ersten Ruderzüge in den Wasserspiegel stoßen und sich die Ruderer in Richtung Norden aufmachen. Bild: Thomas Riedel Ab da legen sich die Ruderer in die Riemen. In Viererteams aufgeteilt geht es Schlag auf Schlag über die Rheinoberfläche. Bild: Thomas Riedel Der Schiffsverkehr nimmt dabei auf die Ruderer Rücksicht und lässt sie geduldig gewähren. Bild: Thomas Riedel Einer nach dem anderen verlassen die Ruderboote dabei den Rheinhafen. Das Ziel: Neuried hinter Koblenz - keine kurze Strecke, die die Sportler bewältigen wollen. Bild: Thomas Riedel Doch an Aufgeben sei nicht zu denken. Nach Informationen des Rheinklubs Alemannia haben die ersten Ruderer nach knapp sieben Stunden schon rund 110 von 248,3 Kilometern zurückgelegt. Ob sie ihr Ziel erreichen - das zeigt sich, wenn die Sonne wieder sinkt. Alle Bilder zum Aufbruch des "all you can row": Bildergalerie All you can row 2023