vor 1 Stunde Karlsruhe Daxlanden: Paar im Streit - Frau verletzt Partner mit Küchenmesser

Am Mittwochabend geriet ein Paar aus Daxlanden in der gemeinsamen Wohnung in Streit, wobei die 41-jährige Frau ihren 39-jährigen Lebensgefährten mit einem Küchenmesser verletzte. Später trat sie einer Polizeibeamtin in den Bauch und musste in einer Gewahrsamszelle untergebracht werden. Das gibt die Polizei in einer Pressemeldung bekannt.