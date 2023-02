von Lara Reile

Filme über journalistische Ermittlungsarbeit gab in den letzten Jahren einige. Darunter das oscarprämierte Drama "Spotlight" oder auch den Film "Die Verlegerin", für den Meryl Streep als Hauptdarstellerin eine Oscar-Nominierung erhielt. Jetzt kommt mit der Serie "Alaska Daily" eine weitere Produktion in diesem Sujet - diesmal von Disney+.

Sie wollen wissen, ab wann Sie "Alaska Daily" ansehen können, worum es geht, welche Schauspieler dabei sind und wie das Streaming abläuft? Kein Problem - wir haben alle wichtigen Informationen rund um Start, Handlung, Besetzung, Folgen und Stream bei Disney+. Außerdem gibt es noch einen ersten Trailer zu "Alaska Daily".

Start von "Alaska Daily" bei Disney+

Inzwischen ist es offiziell: Disney+ hat bekannt gegeben, dass die neue Serie "Alaska Daily" am 22. Februar 2023 starten wird. An diesem Tag wird die erste Folge bei dem Streaminganbieter veröffentlich werden.

Handlung von "Alaska Daily": Darum geht es in der Serie

"Alaska Daily" ist eine Drama-Serie, in deren Mittelpunkt die Journalistin Eileen Fitzgerald steht. Die geschasste Reporterin muss ihr Leben in New York zurücklassen und nimmt stattdessen einen neuen Job bei einer Tageszeitung in Anchorage, Alaska an. Dort macht sie sich daran, persönliche und berufliche Wiedergutmachung zu leisten. In der Redaktion der "Alaska Daily" bekommt sie gemeinsam mit Kollegin Rosalind "Roz" Friendly den Auftrag, einer Mordserie an indigenen Frauen nachzuspüren.

Besetzung von "Alaska Daily": Das sind die Schauspieler im Cast

Die Hauptrolle in "Alaska Daily" übernimmt Oscar-Preisträgerin Hillary Swank. Sie spielt die in Ungnade gefallene Reporterin Eileen Fitzgerald. Hier sind die anderen Schauspieler im Cast von "Alaska Daily" im Überblick:

Jeff Perry ("Inventing Anna") als Stanley Cornik

Matt Malloy ("Sierra Burgess is a Loser") als Bob Young

Meredith Holzman ("Blow the Man Down") als Claire Muncy

Grace Dove ("The Revenant") als Rosalind „Roz“ Friendly

Pablo Castelblanco ("Scream Queens") als Gabriel Martin

Ami Park ("The Middle") als Jieun Park

Craig Frank ("8.13") als Austin Greene

So werden die Folgen von "Alaska Daily" veröffentlicht

Laut Disney wird es jede Woche eine neue Folge von "Alaska Daily" geben. Die erste Episode erscheint am 22. Februar 2023, einem Mittwoch. Auch die weiteren Folgen werden immer mittwochs veröffentlicht:

Episode 1 ("Ein neuer Start"): 22. Februar 2023

Episode 2 ("Ein Ort, an dem wir zusammenkamen"): 1. März 2023

Episode 3 ("Es ist nichts Persönliches"): 8. März 2023

Episode 4 ("Das Wochenende"): 15. März 2023

Episode 5 ("Eileen geht auf Konfrontation"): 22. März 2023

Episode 6 ("Der Wert eines Lebens lässt sich nicht beziffern"): 29. März 2023

Die Gesamtzahl der Episoden ist noch nicht bekannt. Sicher ist nur, dass es mindestens sechs geben wird. Sobald es hierzu neue Informationen gibt, werden wir sie an dieser Stelle ergänzen.

Stream von "Alaska Daily" bei Disney+

Verfolgen können Sie die neue Serie "Alaska Daily" auf Disney+. Das ist die kostenpflichtige Streaming-Plattform des Disney-Konzerns. Für ein Abo werden 8,99 € im Monat oder 89,90€ im ersten Jahr fällig (Stand: Februar 2023). Dafür haben Sie Zugriff auch verschiedene Serien und Filme - unter anderem auch Klassiker wie die "Star Wars"-Filme, inklusive neuer Serien-Ableger wie "The Mandalorian". Aber auch Serien wie "Futurama" sind auf dem Portal zu finden. Genau genommen läuft "Alaska Daily" bei Disney Star, was eine Art Unterkategorie bei Disney+ ist.

Trailer zu "Alaska Daily"

Damit Sie sich einen ersten Eindruck von "Alaska Daily" verschaffen können, haben wir hier den Trailer zur Serie für Sie: