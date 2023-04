Nach über 24 Jahren wechselt damit die wissenschaftlich-künstlerische Leitung des ZKM Karlsruhe. Auf den Medienkünstler und Theoretiker Peter Weibel folgt nun also der Brite Alistair Hudson.

"Nach dem Tod von Peter Weibel blicken wir anerkennend zurück und würdigen ein bedeutendes Leben und Kapitel in der Geschichte des ZKM", wird Alistair in der Pressemitteilung zitiert. "Wir freuen uns aber auch darauf, seine Arbeit und die Arbeit als Weggefährt:innen fortzusetzen, die das ZKM zu dem gemacht haben, was es ist: eines der einflussreichsten und wegweisendsten Kulturzentren der Welt", so Alistair weiter.

Aufgaben von Hudson als Vorstand

Der 54-jährige Brite Alistair Hudson wurde im Juli 2022 vom ZKM-Stiftungsrat für die Nachfolge bestimmt. Zusammen mit der geschäftsführenden Vorständin Helga Huskamp bildet er den zweiköpfigen Vorstand des ZKM Karlsruhe. Zu seinen Aufgaben gehört, nach Mitteilung des ZKM, die wissenschaftlich-künstlerische Leitung einschließlich der konzeptionellen Weiterentwicklung der Stiftung. Zudem ist er der Sprecher des ZKM, das von der Stadt Karlsruhe und dem Land Baden-Württemberg als Stifter getragen wird.

Oberbürgermeister Frank Mentrup, Vorstand des Stiftungsrats wird in diesem Zusammenhang wie folgt zitiert: "Ich bin davon überzeugt, dass Alistar Hudson die richtige Person für die Neuausrichtung des ZKM ist. Er will das ZKM als gesellschaftlich relevante, international bedeutende Institution weiterentwickeln und gleichzeitig vor Ort die Öffnung und Vermittlung des Hauses für alle Menschen der Stadtgesellschaft aktiv befördern."

